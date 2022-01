Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 38esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 38esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e nuovi ingressi: oggi entreranno nella casa può spiata d'Italia 2 nuovi concorrenti.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni, Alfonso Signorini, come si vede nella clip, ha rivelato che ci sarà un confronto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ormai ex amiche che quasi non si rivolgono più la parola e se lo fanno litigano. Per l'ennesima volta si parla del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, quest'ultima in settimana ha confessato che spesso ne loro letto ci sono state altre donne per il classico ménage à trois. Signorini sull'argomento vuole torchiare Belli, l'attore, che lunedì era stato cacciato dall' studio dal conduttore, aveva fatto capire che non ci sarebbe ritornato "non è più il mio game" aveva scritto sui social.

Stasera nella casa del Grande Fratello entreranno due nuovi concorrenti: Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998. È molto noto tra i giovani essendo uno dei più famosi tiktoker italiani, sul social made in China il ragazzo vanta quasi 3 milioni di follower. Anche modello, in passerella ha sfilato per la Richmond e Moschino. Gianluca Costantino è amico di Alessandro Basciano e su Instagram ha poco più di 21mila follower, sul social ha scritto che si occupa di Economia e finanza e Coaching online, di cosa si tratta forse ce lo spiegherà lui stesso nella casa più spiata d'Italia.

Parte finale dedicata alle nomination, ma prima i vipponi conosceranno l'esito del televoto eliminatorio di questa settimana. Il pubblico sta votando per salvare uno tra Barù Gaetani, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo, il meno votato lascerà il programma.