Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 36esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 36esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini: uno dei concorrenti dovrà abbandonare il loft di Cinecittà ed una gieffina riceverà una sorpresa dal suo compagno.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni, anche perché stasera uno dei protagonisti lascerà per sempre la casa più spiata d'Italia. Ma prima del verdetto del televoto alcuni concorrenti del reality riceveranno delle gradite sorprese, Manila Nazzaro ritroverà il compagno Lorenzo Amoruso, l'ex calciatore entrerà nella casa per rivederla e confortarla dopo le discussioni che Manila ha avuto negli ultimi giorni con Soleil Sorge.

Non mancherà un angolo dedicato al triangolo più famoso della televisione trash, quello messo in piedi da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L'attore di CentoVetrine tornerà nella casa, per parlare con le sue 'due donne', come ha anticipato Alfonso Signorini in questa clip. Delia nei giorni scorsi aveva deciso di lasciare Alex, ma poi sembra averci ripensato. Soleil vorrebbe mettere un punto alla situazione e capire i sentimenti di Belli nei suoi confronti: è stata 'amicizia artistica' o 'amore'?

Parte finale dedicata alle nomination, ma prima i vipponi conosceranno l'esito del televoto eliminatorio di questa settimana. Il pubblico sta votando per salvare uno tra Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e Valeria Marini & Giacomo Urtis, il meno votato lascerà il programma.