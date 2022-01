Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 35esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 35esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi nella casa più spiata d'Italia ci saranno delle sorprese per due delle protagoniste del reality.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di spunti polemici soprattutto grazie ad alcune delle protagoniste femminili del programma. Resta in prima fila lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge, l'ingresso della modella venezuelana ha infastidito la Sorge, da fuori Alex belli guarda e commenta, pronto ad un nuovo confronto con la moglie e la sua 'amica artistica'. Meno scintillante è stato l'ingresso di Kabir Bedi, l'ex tigre della Malesia ha festeggiato il suo 76esimo compleanno con una cena indiana nella Casa.

Alfonso Signorini, come si vede nella clip, ha preannunciato scintille tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo, quest'ultima avrà un confronto anche con l'opinionista Sonia Bruganell, le due si sono scambiate frecciate a distanza e in puntata avranno un faccia a faccia.

Come al solito spazio alle coppie della casa, Sophie Codegoni e Alessandro Baciano sembrano essersi allontanati, stasera scopriamo se per i due ci sarà un futuro. Sophie e Nathalie sono anche le protagoniste della sorpresa di oggi, le due donne incontreranno le rispettive madri.

Parte finale dedicata alle nomination, ma prima i vipponi sapranno l'esito del televoto, non eliminatorio, di questa settimana, il pubblico sceglierà il suo favorito tra Federica Calemme, Kabir Bedi e Valeria Marini & Giacomo Urtis.