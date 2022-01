Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 33esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi nella casa più spiata d'Italia alcuni concorrenti riceveranno la visita dei loro compagni di vita.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di questa nuova puntata che vede Sonia Bruganelli riprendere la sua poltrona di opinionista abbandonata per due puntate. Stasera scopriremo anche se i rumors che circolano su Laura Freddi sono veri: la showgirl potrebbe aggiungersi come terza opinionista del programma.

Alfonso Signorini ha anticipato che stasera si parlerà della nuova coppia della casa: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono scambiati il primo bacio ma sembra che qualcuna ci sia rimasta male e stasera farà sentire la sua voce. Gli spettatori del Grande Fratello nella puntata in onda tra poche ore scopriranno se Nathaly Caldonazzo è stata veramente invitata al matrimonio di Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi entrerà nella casa per chiarire la questione rimasta in sospeso e per spiegare perché ha telefonato a Nathaly prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Giucas Casella riceverà la visita di Valeria Perilli, sua compagna di 40 anni di vita. Durante la trasmissione ci sarà un collegamento con Delia Duran, la moglie di Alex Belli è in hotel per rispettare l'isolamento prima di entrare, il prossimo venerdì, nella casa di Cinecittà.

Come sempre occhio al televoto, stasera in nomination ci saranno Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, una delle tre dovrà abbandonare il gioco e, con l'ingresso della Duran il prossimo venerdì, è facile immaginare chi resterà nella casa.