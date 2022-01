Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 32esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 32esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi i concorrenti sapranno la prossima concorrente che entrerà nella casa più spiata d'Italia e riceveranno a sorpresa la visita di Alfonso Signorini.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di questa nuova prima serata di cui i vipponi sono venuti a conoscenza solo pochi minuti fa. La 32esima puntata infatti doveva andare in onda il prossimo 10 gennaio ma è stata anticipata a stasera. Questo cambio di programmazione ha favorito Laura Freddi che per la seconda volta prenderà il posto da opinionista di Sonia Bruganelli, tornata da Dubai ma ferma a casa per il rispetto del protocollo sanitario.

Alfonso Signorini ha annunciato che dopo le discussioni dei giorni scorsi, che hanno diviso i concorrenti in due fazioni, entrerà nella casa per parlare faccia a faccia con i vipponi, non si esclude che saranno presi provvedimenti disciplinari contro il gruppo, difficilmente gli spettatori assisteranno all'espulsione di Katia Ricciarelli.

Stasera Delia Duran, moglie dell'ex Vippone Alex Belli, annuncerà ufficialmente l'inizio del suo periodo d'isolamento prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, la modella potrebbe varcare la porta rossa già il prossimo 10 gennaio. Nella puntata di stasera sono previste due sorprese, una per Soleil Sorge e l'altra per Manuel Bortuzzo. Per la prima entrerà nella casa Dayane Mello, quarta classificata del Grande Fratello Vip 5 e appena tornata dal controverso reality brasiliano A Fazenda. Il nuotatore riabbraccerà, anche se virtualmente, Kevin Bortuzzo, il fratello minore 15enne.

In sfida al televoto di questa settimana ci sono Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo, questa sera non ci sarà nessuna eliminazione, la più votata deciderà le sorti delle altre al televoto.