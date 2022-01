Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 31esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi un nuovo attesissimo concorrente varcherà la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni della prima puntata del 2022. Stasera i concorrenti conosceranno l'identità del loro nuovo coinquilino, nel reality entrerà Kabir Bedi. L'attore, nato il 16 gennaio 1946, è un attore indiano naturalizzato italiano, nel nostro Paese noto per il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo del 1976.

Stasera i telespettatori scopriranno che la poltrona di opinionista di Sonia Bruganelli è occupata da Laura Freddi, il cambio di testimone durerà solo per questa puntata, la moglie di Paolo Bonolis, prima del prolungamento, aveva deciso di passare il capodanno a Dubai con tutta la famiglia.

Come ormai consuetudine, anche durante questa diretta Alfonso Signorini analizzerà la situazione sentimentale di alcuni concorrenti, spazio quindi ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che nei giorni scorsi si sono scambiati il primo bacio, ma subito dopo sono arrivate anche le prime incomprensioni e i primi dubbi, soprattutto da parte dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Rientrerà nella casa Biagio D'Anelli, l'ultimo eliminato dal pubblico ha chiesto di confrontarsi con chi in questi giorni ha parlato male di lui, un chiarimento con persone che fino al giorno prima si erano dette amiche. Biagio potrebbe anche rivedere Miriana Trevisan, i due continuano a dichiararsi innamorati.

Biagio D'Anelli non sarà l'unico ex concorrente a ritornare nel reality, Alex Belli rientrerà di nuovo per un confronto, questa volta il faccia a faccia sarà con Alessandro Basciano. I due non si sono in effetti mai incrociati nella casa più spiata d'Italia ma l'attore di CentroVetrine continua ad attaccare il concorrente, considerandolo un suo copia e incolla, a suo dire riuscito male.

Infine spazio all'esito del televoto, in nomination ci sono Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme, uno di loro dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6.