Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 29a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Due nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera entreranno nuovi concorrenti: la prima è Nathalie Caldonazzo, un nome già circolato nelle settimane passate. Nata il 24 maggio 1969, l'attrice ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island VIP e a L'isola dei famosi 12. Il secondo concorrente ad entrare nella casa è Barù Gaetani d'Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, con il quale ha partecipato a Pechino Express classificandosi al terzo posto.

La serata è incentrata sul GF Christmas Show, le prove di ballo sono state caratterizzate da vari scontri, le prime donne della casa sgomitano per guadagnare un posto nella prima fila della scenografia ideata da Carmen Russo. Nel corso del programma ci saranno due sorprese per due vipponi: Manuel Bortuzzo rivedrà il padre Franco mentre Soleil Sorge incontrerà la madre Wendy Kay che avrebbe qualcosa da dire ad Alex Belli. A proposito dell'attore di CentoVetrine, Belli sabato ha fatto un Tweet contro l'ultimo entrato nella casa, per lui Alessandro Basciano è un suo "copia e incolla". Stasera Alfonso Signorini ha promesso un faccia a faccia tra i due.

Nel frattempo i telespettatori continuano a votare per salvare il proprio beniamino, i concorrenti in nomination sono Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Valeria Marini & Giacomo Urtis, questi ultimi due ricordiamo partecipano, per ora, come unico concorrente.