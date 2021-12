Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 28esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 28a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Tre nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa per entrare nella casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera entreranno tre nuovi concorrenti: la prima e la più conosciuta è l'attrice Eva Grimaldi, volto noto al pubblico per le numerose fiction che l'hanno vista protagonista. Gli altri due vipponi a varcare la soglia saranno Federica Calemme, 25 anni, e Alessandro Basciano, 32 anni. La prima è stata una professoressa dell'Eredità su Rai1, il secondo è stato il corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

Questa settimana Alfonso Signorini punterà i riflettori sulla relazione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, focalizzandosi soprattutto sulle dichiarazioni della ragazza che ha detto che continua a considerarsi single.

Nella casa tonerà Alex Belli, squalificato nella puntata di lunedì per aver violato il regolamento abbracciando la moglie Delia Duran. L'attore avrà un confronto con Soleil Sorge e parlerà con gli ex coinquilini che in questi giorni hanno detto che senza di lui l'atmosfera nella casa è meno negativa.

Stasera scopriremo chi tra i vipponi seguirà le orme di Francesca Cipriani e deciderà di abbandonare il gioco dicendo no al prolungamento. Il più accreditato al ritiro dal reality è in questo momento Aldo Montano.

Il programma terminerà con le consuete nomination.