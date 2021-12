Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 26a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Stasera i vipponi sapranno ufficialmente quando terminerà il reality.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera, per casa più spiata d'Italia, una puntata particolarmente difficile, i concorrenti sapranno che il reality andrà in onda per altri 3 mesi, il programma terminerà infatti il 14 marzo. Come nella passata edizione, è probabile che i vipponi avranno poco tempo per decidere cosa fare, alcuni hanno anticipato che lasceranno la casa, in particolare Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Carmen Russo e, forse, Francesca Cipriani, hanno espresso la volontà di rifiutare il prolungamento.

Alfonso Signorini ha anticipato che stasera si parlerà del riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié "stasera ne parleremo con loro per sapere in cosa e soprattutto perché è cambiato il loro rapporto", ha anticipato il conduttore su Instagram.

Nella puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip 6, ci sarà anche un momento gossip grazie allo scoop del sito whoopsee che ha pubblicato una foto di Delia Duran, moglie di Alex Belli, mentre bacia uno sconosciuto. Signorini mostrerà la foto al marito e cercherà di valutare la sua reazione e chiedergli cosa ne pensa.

Spazio poi al verdetto del televoto, i concorrenti finiti in nomination sono: Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Biagio D'Anelli, Jessica Selassié, Maria Monsé e Miriana Trevisan. L'ultima concorrente ad aver abbandonato il programma lunedì scorso è stata Patrizia Pellegrino.