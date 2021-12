Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della nuova puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 25a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Nella casa arriverà una sorpresa per le donne in nomination.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni. Stasera nella casa più spiata d'Italia arriverà una sorpresa per le tre donne in nomination: Jessica Selassié, Lulù Selassié e Patrizia Pellegrino. Quest'ultima ci racconterà la sua vita, i suoi amori e tutto sui suoi figli Tommaso, Arianna e Gregory, adottato in Russia. A supportare la madre ci sarà proprio la figlia Arianna. Jessica Selassié e Lulù Selassié in questi giorni hanno ricordato con un brindisi il padre, in carcere per motivi finanziari. Stasera le ragazze riceveranno una lettera da Christian Hailé Selassié, il fratello maggiore delle tre vippone. Anche Carmen Russo riceverà una sorpresa, la showgirl incontrerà il marito Enzo Paolo Turchi.

Nella puntata del 6 dicembre del Grande Fratello Vip 6 si analizzeranno anche le situazioni sentimentali all'interno della casa, in particolare quella tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni e dei loro baci durante il fine settimana. Non mancherà il consueto focus sul rapporto Alex Belli e Soleil Sorge, all'attore probabilmente sarà letto l'ultimo messaggio social della moglie che annuncia di lasciare Milano per ritrovare sé stessa.

Infine Alfonso Signorini leggerà l'esito del televoto, questa sera sapremo chi tra Jessica Selassié, Lulù Selassié e Patrizia Pellegrino sarà la meno votata dal pubblico e dovrà abbandonare per sempre la casa più spiata d'Italia, non avendo neanche la possibilità del biglietto di ritorno, già sfruttato da Miriana Trevisan.