Grande Fratello Vip 6: anticipazioni dell’undicesima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua undicesima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 - che sarà particolarmente ricca di sorprese per alcuni dei concorrenti della casa, primo fra tutti il campione olimpico Aldo Montano. Stasera inoltre si saprà chi fra le concorrenti in nomination andrà direttamente al televoto di venerdì prossimo.

Grazie alle anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, sappiamo che la trasmissione sarà incentrata sulle coppie che potrebbero fiorire in questa sesta edizione della versione Vip del Grande Fratello. Messa da parte la storia mai nata tra Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié, ora Alfonso Signorini punta su nuovi possibili interessi amorosi.

Prima "coppia" quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il figlio della patron di Miss Italia sembra aver perso la testa per l'ex volto di Non è la Rai. Nonostante le titubanze di Miriana, il caro Nicola, che fino a pochi giorni fa aveva voglia di baciare Soleil, ora sembra puntare diritto verso la Trevisan.

Alfonso Signorini indagherà anche sul rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, i cui fili secondo alcune voci sarebbero mossi da Fabrizio Corona. L'imprenditore napoletano sembra aver chiuso la sua storia con Greta Mastroianni, la ragazza con cui era fidanzato prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Sophie, da parte sua, sembra pronta a dargli il classico due di picche, l'ex tronista infatti parlando con alcuni gieffini ha detto che Gianmaria non è il suo tipo, stasera ne sapremo di più.

Spazio alle sorprese: Aldo Montano incontrerà qualcuno che gli ha cambiato la vita, non sappiamo se nel campo sportivo o personale, in quest'ultimo caso potrebbe essere la moglie Olga Plachina. Anche Katia Ricciarelli sarà protagonista di un momento di grande tenerezza e riuscirà ad 'abbracciare' un affetto a cui è molto legata.

Naturalmente sapremo chi tra le quattro donne finite in nomination sarà la più votata dal pubblico. Le concorrenti che stasera si contendono i favori dei telespettatori sono Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, come sempre colei che verrà salvata dal pubblico potrà decidere chi mandare direttamente alla prossima nomination eliminatoria.