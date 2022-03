Grande Fratello Vip 6 anticipazioni e ospiti della finale, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua ultima puntata - la finale andrà in onda stasera su Canale 5 alle 21:45, con ospiti a sorpresa per i concorrenti arrivati all'ultimo step del reality. Alla fine della puntata resteranno solo due vipponi, a loro toccherà spegnere le luci della casa, prima del verdetto finale.

Ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una finale che si presenta ricca di sorprese per i vipponi rimasti nella casa, come ha rivelato Alfonso Signorini nella clip caricata da Mediaset Infinity. La puntata inizierà con la decisione del pubblico che, in questo momento, sta votando per scegliere il quinto finalista tra Giucas Casella e Jessica Hailé Selassié , con quest'ultima netta favorita, ma i colpi di scena al reality non mancano mai.

La puntata di stasera darà la possibilità ai finalisti di incontrare i loro cari. Davide Silvestri, dopo aver incontrato il padre Andrea, questa volta riabbraccerà entrambi i genitori. Giucas Casella, rivedrà l'amatissimo figlio Jean, mentre Delia, attraverso un videomessaggio, potrà salutare la madre.

Il trio delle Selassiè si ricomporrà , Jessica e Lulù si ritroveranno con Clarissa e le tre sorelle si esibiranno con la cover di un brano di Selena Gomez. Le concorrenti eliminate dal Grande Fratello Vip 6 stanno preparando una scenografia che balleranno stasera, sulle note di Lady Marmalade, il successo del 1974 del gruppo musicale statunitense Labelle.