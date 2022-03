Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 48esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 48esima puntata del Grande Fratello Vip 6: su Mediaset Infinity, alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 48esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Oggi è la semifinale del reality, ci sarà una doppia eliminazione e sarà eletto Il quarto finalista.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di colpi di scena e di sorprese per i vipponi, come ha rivelato Alfonso Signorini nella clip caricata da Mediaset Infinity. Questa sera due concorrenti lasceranno la casa più spiata d'Italia e chi resterà in gioco avrà la possibilità di essere proclamato il quarto finalista del Grande Fratello Vip 6, dopo Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri.

Oggi nella casa del Grande Fratello tornerà Soleil Sorge, per parlare con gli ex coinquilini che l'hanno nominata nell'ultima puntata. Spazio ancora una volta al tormentone Alex Belli-Delia Duran: quest'ultima non ha risposto con entusiasmo all'ultimo messaggio d'amore del marito, arrivato nella casa grazie ad un drone.

Stasera ci sarà ancora una doppia eliminazione al televoto per Manila Nazzaro e Barù. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa a un passo dalla finale della settimana prossima. Ma non è finita qui: con un televoto flash il pubblico deciderà chi lascerà la casa e chi sarà il quarto finalista del Grande Fratello Vip