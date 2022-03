Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 47esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 47esima puntata del Grande Fratello Vip 6: su Mediaset Infinity, alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 47esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Anche stasera ci saranno due eliminati : nel corso della puntata infatti è previsto un nuovo televoto flash. Oggi conosceremo anche il nome del terzo finalista.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di colpi di scena e di sorprese per i vipponi, come ha rivelato Alfonso Signorini nella clip caricata da Mediaset Infinity. Questa sera due concorrenti lasceranno la casa più spiata d'Italia, chi resterà in gioco avrà la possibilità di essere proclamato il terzo finalista del Grande Fratello Vip 6, dopo Lulù Selassié e Delia Duran.

Staserà Alfonso Signorini indagherà sulla notte passata da Barù e Jessica Selassié nella capanna . Un altro segmento sarà dedicata a Lulù: l'altra sorella Selassié ci racconterà la sua storia nella linea della vita.

Alex Belli, dopo qualche settimana di assenza, torna a far parlare di sé, dentro e fuori della Casa, potremmo assistere ad uno scontro con Antonio Medugno, i due si sono punzecchiati su Twitter.

Spazio al primo televoto, il pubblico sta decidendo chi salvare tra Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisani. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello VIP 6. Ma non è finita qui: stessa sorte anche per un altro concorrente sconfitto in un televoto flash. Subito dopo si deciderà il terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip