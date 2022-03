Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 46esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 46esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Anche stasera ci saranno due eliminati: nel corso della puntata infatti è previsto un nuovo televoto flash.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di suspense , sia per i concorrenti che per il pubblico, chiamato, per ben due volte, a decidere le sorti dei vipponi, come ha rivelato Alfonso Signorini nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Una sorpresa attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica Valeria Graci.Inoltre, Alessandro Basciano, eliminato dal gioco nel corso della puntata di lunedì, farà il suo ingresso in studio, ma non solo. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, prima di abbandonare la casa, ha scoperto che Sophie Codegoni, con cui ha iniziato una relazione durante il reality, ha avuto un breve flirt con Fabrizio Corona. Stasera Alfonso Signorini gli chiederà di parlarne con Sophie.

Ieri Alex Belli ha tuonato su Twitter contro Antonio Medugno, accusandolo di flirtare con Delia Duran, moglie dell'attore di CentoVetrine. Signorini stasera mostrerà il post ai diretti interessati.

Spazio al primo televoto, il pubblico sta decidendo chi salvare tra Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello VIP 6. Ma non è finita qui : stessa sorte anche per un altro concorrente sconfitto in un televoto flash.