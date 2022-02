Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 43esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 43esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 43esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Stasera quattro concorrenti sono al televoto e il pubblico deciderà chi tra loro lascerà la casa più spiata d'Italia.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni: dopo la confessione di Soleil Sorge, che ha ammesso di essersi innamorata di Alex Belli, Alfonso Signorini ha dichiarato che stasera ci sarà l'ennesimo confronto tra i due concorrenti. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, nella puntata in onda lunedì 21 febbraio, dedicherà uno spazio a Jessica Selassié. La principessa etiope nei giorni scorsi ha stilato la sua "linea della vita" e stasera la condividerà con i telespettatori.

Nel corso del programma, dove al fianco del padrone di Casa, come sempre, a commentare gli avvenimenti, ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, Jessica Selassié sarà la protagonista di un altro segmento. In particolare verrà analizzato il suo rapporto con Barù: i 'jerù', come si chiamano i fan della coppia sui social, sapranno qualcosa di più sui sentimenti dei loro beniamini.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 6, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera è eliminatorio: il pubblico sta scegliendo chi salvare tra Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Il concorrente meno votato lascerà la casa immediatamente.