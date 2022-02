Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 41esima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 41esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e un ritorno importante: nella casa più spiata d'Italia arriva Alex Belli, ci rimarrà, ma solo come guest, per circa due settimane.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni: Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d'avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Siamo tutti curiosi di sapere se il triangolo tra i 3 concorrenti del reality avrà una svolta da questo periodo di convivenza.

Federica Panicucci, nel corso di Mattino 5 ha parlato dell'avvicinamento tra Delia e Antonio Medugno, sottolineando che "non sarà piaciuto ad Alex". Stasera ci sarà una bella sorpresa per Lulù Selassié, la principessa etiope riceverà da Manuel Bortuzzo un regalo di San Valentino. Il nuotatore ha pubblicato su Twitter un paio di scarpe rosse con tacco, sotto la suola le lettere in brillantini M ed L.

Per festeggiare gli innamorati il Grande Fratello Vip 6 oggi ospita nello studio gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa.

Il televoto di stasera è eliminatorio, il pubblico sta scegliendo chi salvare tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Nel finale spazio alle nomination, anche stasera alcuni vipponi voteranno nel segreto del confessionale, altri diranno la loro nomination in maniera palese, davanti agli altri concorrenti.