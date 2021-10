Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della decima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua decima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 - che sarà particolarmente ricca di ospiti, con due grandi sportivi pronti a fare una sorpresa a Manuel Bortuzzo. Stasera inoltre si deciderà la sorte dei tre nominati, come ogni venerdì, uno di loro abbandonerà per sempre il reality.

Grazie alle anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, sappiamo che nella casa più spiata d'Italia arriveranno due dei più grandi campioni del nuoto italiano: Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini faranno una sorpresa a Manuel Bortuzzo. I tre hanno condiviso il set del film Ultima Gara, il lungometraggio andato in onda su Canale 5 lo scorso giugno.

Nuova sorpresa per Amedeo Goria a cui manca di incontrare solo il figlio Gian Amedeo: nella nona puntata il giornalista ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che Vera Miales, la sua giovane fidanzata non è incinta, a dispetto di alcune foto che l'avevano ripresa con un pancino sospetto.

Mattino 5 ha anticipato che sotto processo stasera finirà Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore che sentimentalmente sembra impegnato su più fronti, nelle ultime ore si è avvicinato a Sophie Codegoni, a discapito di Greta Giulia Mastroianni, la sua fidanzata nel mondo reale. A sottoporlo ad un fuoco incrociato di domande saranno tre giudici d'eccezione: Alex Belli, Aldo Montano e Katia Ricciarelli.

Il venerdì, come ormai tutti sanno, è giorno di eliminazione, al televoto sono finiti Amedeo Goria, Davide Silvestri e Raffaella Fico: saranno loro a giocarsi la permanenza nella casa, molti sondaggi danno Silvestri come il preferito del pubblico.