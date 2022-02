Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 42esima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 42esima puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini. Stasera gli spettatori decideranno chi sarà la seconda concorrente a partecipare alla finale del prossimo 14 marzo 2022.

Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip 6, da stasera l'appuntamento settimanale dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, sarà di giovedì in luogo del venerdì. Ecco le anticipazioni di una puntata che si prevede ricca di emozioni: lunedì scorso, Alex Belli è tornato nella Casa come ospite. I primi giorni sono stati caratterizzati da un'altalena di umori e sentimenti che hanno immancabilmente coinvolto Delia Duran (con la quale è scattato anche un bacio appassionato) e Soleil Sorge. L'attore riuscirà a fare chiarezza in maniera definitiva?

Una dolce sorpresa attenderà Sophie Codegoni che avrà la possibilità di incontrare Riccardo, il fratellino più piccolo di lei di 8 anni.

Il televoto di stasera stabilirà chi tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge sarà la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6. Il pubblico sta votando per decidere chi tra loro avrà la possibilità di contendersi la vittoria e il montepremi finale.

Nel finale spazio alle nomination, anche stasera alcuni vipponi voteranno nel segreto del confessionale, altri diranno la loro nomination in maniera palese, davanti agli altri concorrenti.