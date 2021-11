Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della 18a puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda la 18a puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua 18a puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i concorrenti. Stasera Delia Duran tornerà per l'ennesima volta nella casa più spiata d'Italia per un confronto con Soliel Sorge.

Diciottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e con le anticipazioni sullo show condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Stasera si tornerà a parlare del rapporto tra Manuele Bortuzzo a Lulù Selassié che sembra ormai collassato, la principessina ha sviluppato una vera ossessione per il ragazzo che nelle ultime ore ha dato segnali di palese insofferenza.

Stasera al Grande Fratello sarà ospite per l'ennesima volta Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che a questo punto nella casa di Cinecittà è stata più tempo di Tommaso Eletti, il primo concorrente ad uscire dal reality. La modella venezuelana si scontrerà nuovamente con Soleil Sorge, colpevole di intromettersi tra lei ed Alex, il terzo vertice di questo sempre meno credibile triangolo.

La sorpresa di stasera è dedicata a Davide Silvestri, il concorrente si troverà faccia a faccia con la sua fidanzata, l'attore ha confessato che non è mai riuscito a dirle "ti amo", Signorini proverà a farglielo dire stasera in diretta televisiva.

La puntata del venerdì prevede sempre un'eliminazione, lunedì al televoto sono finiti Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, il meno votato tra loro stasera dovrà abbandonare la casa.