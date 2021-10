Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si schiera con Soleil Sorge: "Sei caduta nella loro trappola"

Alex Belli è uni dei pochi vipponi ad aver preso le difese di Soleil Sorge dopo la lite scoppiata al Grande Fratello Vip 6 tra l'influencer da una parte e Samy Youssef e Ainett Stephens dall'altra. Soleil, per alcune frasi dette, è stata accusata dai compagni di gioco di razzismo.

Nella diretta di stasera, venerdì 1 ottobre, si parlerà sicuramente di quanto è successo nella casa del Grande Fratello Vip 6 nelle ultime ore. Da una discussione nata tra Samy Youssef e Alex Belli ne è scaturito un dramma che potrebbe aver cambiato definitivamente gli equilibri del reality. Soleil Sorge è stata accusata di razzismo dopo che, rivolgendosi a Samy e Ainett, ha detto di non urlare "come scimmie", frase che può essere altamente offensiva.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata sostenuta moralmente da Alex Belli, l'attore di CentroVetrine, come riporta Biccy, le ha detto "Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato".

Soleil Sorge è stata consolata anche dal suo ex Gianmaria Antinolfi, i due dopo il chiarimento dei giorni scorsi sembrano essersi riavvicinati. L'imprenditore napoletano, vista Soleil in lacrime, le è andato accanto e, come si vede nel video, ha provato a darle conforto e farle forza, assicurandole che lui, che la conosce, sa benissimo che la sua frase non voleva offendere Samy e Ainett e non aveva nessuno sfondo razzista.