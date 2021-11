Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e la battuta su Manuel Bortuzzo: lo staff chiede un provvedimento

Dopo una battuta di Alex Belli sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, lo staff del nuotatore ha chiesto al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti. La frase davvero infelice in pochi minuti ha fatto il giro del web: Alex, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri, ha detto che i loro rivali cadranno ad uno ad uno, tranne Manuel perché non può cadere.

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli sembra aver dato via finalmente al Grande Fratello Vip 6, in questo giorni alcuni dei concorrenti sembrano aver abbandonato, almeno in parte, i copioni scritti prima di entrare nella casa di Cinecittà. La conseguenza è che alcuni di loro, andando a braccio, stanno iniziando a far cadere le maschere, come aveva anticipato Alfonso Signorini.

Il protagonista in negativo di queste ultime ore è il trio composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri, i tre sono al centro di una furiosa polemica che ha coinvolto anche i parenti che seguono i propri familiari nel reality. Il trio ieri ha parlato dei rivali e di come cadranno uno ad uno, come i famosi piccoli indiani di Agatha Christie. Peccato però che ai gieffini in questione manchi l'acume della scrittrice britannica e, quando si sono interrogati su chi sarà l'ultimo a cadere, Alex Belli ha deciso di aprire bocca per dire: "Ultimo rimane Manuel perché non può cadere". L'attore ha sottolineato la sua uscita con una risata, accompagnato da una risatina di Soleil e dal silenzio di Davide, nessuno dei due intervenuto però per sottolineare la gravita della frase.

Manuel Bortuzzo è ignaro di quello che è stato detto alle sue spalle, non così il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra. Dopo le proteste sui social, con le solite richieste di squalifica, sono intervenuti anche lo staff del ragazzo e suo padre. Nelle storie di Instagram dell'account di Manuel si legge: "qui si sta andando oltre. Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti". Poi, rispondendo ai messaggi di protesta ricevuti: "Manuel magari non se la prenderà, ma riteniamo giusto segnalare l'accaduto, in quanto la battuta è stata fatta alle sue spalle e soprattutto in difesa delle tantissime persone che ci stanno scrivendo in queste ore che si sono sentire toccate e offese da questa mancanza di sensibilità". Franco Bortuzzo, padre di Manuel, in un post su Instagram ha scritto: "Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l'abbia".