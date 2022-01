Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni “ti vuoi fidanzare con me?”

Come in un film americano Alessandro Basciano si è inginocchiato e ha chiesto a Sophie Codegoni di fidanzarsi con lui: la risposta della ragazza però ha sorpreso l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sophie infatti è rimasta in silenzio, nonostante questo i due hanno passato la notte insieme e la regia li ha lasciati senza l'occhio indiscreto delle telecamere.

La casa del Grande Fratello Vip 6 è negli studi di Cinecittà, forse per questo ieri sera Alessandro Basciano ha messo in piedi una dichiarazione in stile hollywoodiano sotto la regia di Giucas Casella. La giornata ricca di tensioni ha portato i gruppi a mangiare separati: Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno mangiato in giardino, mentre il resto dei concorrenti ha mangiato intorno al tavolo.

Per alleggerire la tensione Giucas Casella ha pensato di ufficializzare il flirt tra il corteggiatore di Uomini e donne e l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, Alessandro e Sophie da giorni si scambiano baci e condividono momenti romantici ma la loro relazione sembra ancora sospesa nel limbo. Alla fine della cena Giucas ha chiamato tutti i vipponi intorno al tavolo per assistere all'evento, Manuel Bortuzzo si è seduto al piano per dare alla 'cerimonia' la giusta colonna sonora. A quel punto Alessandro si è inginocchiato davanti a Sophie e le ha detto "sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me", subito sono partiti gli applausi di alcuni coinquilini mentre qualcuno ha esagerato urlando "Bacio, evviva gli sposi", come testimonia la clip della scena.

Sophie, che poco prima aveva detto, "vorrei sprofondare" è rimasta in silenzio, poi si è abbassata e ha dato un lungo bacio al suo corteggiatore, senza però pronunciare il fatidico sì. I due poi hanno parlato in giardino dove Alessandro le ha detto "ho capito vuoi dirmi no in diretta nazionale". Più tardi la coppia ha dormito nello stesso letto e la regia ha staccato le immagini, lasciandoli soli tutta la notte.