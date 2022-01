Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano prega per andare a letto con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano dice una preghiera pima di andare a letto con Sophie Codegoni, succede ogni sera al Grande Fratello Vip 6.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto anche un fioretto: durante un litigio ha giurato su suo figlio che non avrebbe più dormito con la Codegoni ed ora, dopo che gli è stato negato di incontrare un prete, ha trovato un escamotage per aggirare il giuramento.

"Non giurare perché è un giuramento che non potresti mantenere" diceva Filumena Marturano a Domenico Soriano in uno dei momenti più drammatici della commedia 'Filumena Marturano', purtroppo Alessandro Basciano quando ha litigato con Sophie Codegoni non ha trovato di fronte una persona altrettanto saggia ed ha giurato solennemente su suo figlio che non avrebbe più dormito nello stesso letto di lei. Poi la collera è passata e Basciano si è ritrovato a voler sciogliere disperatamente quel giuramento fatto davanti alle telecamere.

Sono giorni che il povero Alessandro cerca un prete a cui chiedere il permesso di dormire con Sophie, come ha rivelato anche Alfonso Signorini in questa clip, ma il Grande Fratello glielo nega. Prima della puntata di lunedì Alessandro si è recato più volte nel confessionale della casa dove non ha trovato un prete ma gli autori del programma "vorrei parlare con un prete", ha chiesto il ragazzo che si accontenterebbe anche di un contatto telefonico "mi hanno detto che non c'è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio".

Alessandro Basciano, dopo il rifiuto di Alfonso Signorini - "Ma ti pare che ora ti posso mandare un prete al GF? Vorrà dire che non dormirai più con Sophie!" - ha trovato il modo di aggirare il giuramento pagando un piccolo pegno: l'ira divina sarà placata da un fioretto "per una settimana non bevo alcolici o mangio schifezze", e da una preghiera recitata la sera a letto. Nel rito di autoassoluzione ha coinvolto anche Sophie che farà la dieta e dirà la preghiera con lui, l'amore si sa richiede sacrifici da parte di tutti.