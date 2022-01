Grande Fratello Vip 6, un aereo per Lulù contro il razzismo ma Katia Ricciarelli gela tutti: “Quante ca..te”

Un aereo a sostegno di Lulù Selassié, e conto il razzismo espresso da Katia Ricciarelli, è volato sula casa del Grande Fratello Vip 6. Il gesto del pubblico però ha fatto infuriare il soprano che, impegnata in cucina con Carmen Russo, quando ha sentito la frase scritta dai fan della principessa etiope ha reagito male.

Il percorso di Katia Ricciarelli in questo Grande Fratello Vip 6 è stato caratterizzato da numerosi scivoloni, l'ex moglie di Pippo Baudo è stata accusata di atteggiamenti misogini, omofobi e razzisti. La donna, dopo essersi chiesta se Biagio D'Anelli "È normale o gay?", e aver detto a Kabir Bedy "Giacomo Urtis e Valeria Marini sono un unico concorrente, loro sono due femmine", ha usato frasi razziste contro Lulù Selassié. Il soprano si è riferita a lei chiamandola "scimmia" e, durante un litigio, le ha detto "vai a scuola al tuo paese".

Il modo in cui Alfonso Signorini e gli autori hanno affrontato il tema non è piaciuto al pubblico, il conduttore ha parlato di gap generazionale invitando Katia a chiedere scusa, cosa che la Ricciarelli ha fatto in maniera poco incisiva, questa almeno è stata la percezione di chi ha seguito le dirette del programma.

I fan di Lulù, per supportare la loro beniamina, hanno organizzato una raccolta fondi per far volare un aereo sula casa di Cinecittà, la colletta è stata chiusa nei giorni scorsi e ieri i concorrenti hanno potuto leggere la frase scelta per la Selassié, come si vede nella clip, "Lulù tutta l'Italia è con te. No al razzismo". La reazione dei concorrenti è stata immediata "Da fuori hanno capito" ha detto Giacomo Urtis e Miriana Trevisan ha replicato: "Certo, hanno capito tutto". Lulù contentissima ha immaginato che in questo momento le stiano arrivando anche molte lettere da parte dei suoi fan.

Quando Katia Ricciarelli, impegnata in cucina con Carmen Russo, ha sentito il messaggio ha reagito male dicendo "Mamma mia, quante cac.te, ragazzi! 'Lulù, tutta Italia con te'. Meno male". Nel frattempo Barù ha stigmatizzato quei coinquilini che non si sono mai ribellati alle espressioni del soprano ma sono corsi ad abbracciare Lulù quando è arrivato l'aereo.