Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi lascia momentaneamente la casa per problemi di salute

Fan di Tommaso Zorzi in ansia perchè l'influencer ha dovuto lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5. I motivi? Legati naturalmente al suo stato di salute, che al momento non sembra serio ma, vista la delicata fase che tutto il mondo vive da mesi, rende necessari controlli più approfonditi.

L'allarme, come bene sa chi non ha perso il primo giorno di dirette dalla casa, è scattato nella notte quando Zorzi ha detto di sentirsi febbricitante. In realtà, come l'influencer ha pensato di svelare ai suoi compagni d'avventura, i sintomi della sinusite si erano manifestati già due giorni prima rispetto all'inizio del Grande Fratello Vip 5. La produzione, avendo sottoposto tutti i concorrenti a diversi tamponi prima del debutto, l'aveva ritenuto idoneo alla partecipazione ma, a fronte del mancato miglioramento, nonostante l'intervento del personale medico, ha evidentemente preferito allontanarlo momentaneamente.

Nel corso della serata Tommaso Zorzi è stato portato in disparte dal personale medico presente nella casa per verifiche più approfondite rispetto allo stato di salute. In una clip mandata in onda sul canale Mediaset completamente dedicato al Grande Fratello Vip 5 si è visto così l'influencer, dietro le quinte, parlare animatamente con una degli addetti ai lavori, evidentemente molto preoccupato e dalla possibile esclusione dal reality e dalle proprie condizioni.