Grande Fratello VIP 5, paura per Tommaso Zorzi: "Ho la febbre da due giorni"

Paura nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi, che durante la notte ha avuto la febbre. L'influencer si è sentito male e dopo aver chiesto il termometro alla produzione è intervenuto il medico con antibiotico e tachipirina. Nonostante i concorrenti siano stati tutti sottoposti al tampone più volte prima di entrare nella casa, e nonostante siano sempre risultati negativi, è ovvio che in un momento particolare come questo il pensiero di tutti sia corso a uno scenario poco rassicurante.

Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 erano circolate su Twitter alcune foto di Tommaso Zorzi che si aggirava per la casa con addosso una coperta: aveva brividi di freddo. Il debutto dell'influencer nella casa di Cinecittà è stato abbastanza movimentato, dopo aver litigato con Patrizia De Blanck ha lanciato l'allarme che ha fatto preoccupare i suoi coinquilini: "Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre". Zorzi, che in passato ha raccontato di essere un poco ipocondriaco, subito dopo ha provato a rassicurare i coinquilini precisando "Ho la sinusite, la produzione lo sa che son 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere antibiotico e tachipirina. Dovevo prenderli prima ma non me li hanno dati".

Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la #febbre... Ho la #sinusite, la produzione lo sa che son 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo"#GFVIP #APPOSTO pic.twitter.com/8qReygvSUC — MissiTaglia (@MissiTaglia) September 15, 2020

Al Grande Fratello Vip 5 si è già avuto un caso di Coronavirus, nel fine settimana un autore del programma era risultato positivo al tampone e messo in quarantena con chiunque fosse stato in contatto con lui. La capillarità dei controlli era stata confermata proprio da Tommaso a Blogo: "Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il reality. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori.".