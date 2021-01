Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi velenoso su Dayane Mello e Mario Ermito: "ha scelto la sua nuova vittima"

Tommaso Zorzi e gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip 5 sono convinti che l'attaccamento di Dayane Mello ai nuovi arrivati, in particolare a Mario Ermito, sia solo strategia. L'influencer milanese nella clip del daytime ha detto che considera l'attore pugliese la nuova vittima della modella brasiliana.

I nuovi arrivati al Grande Fratello Vip 5, conoscendo la forza dei concorrenti all'interno della casa, si sono subito attaccati ai preferiti del pubblico, così mentre Cecilia Capriotti è diventata l'ombra di Tommaso Zorzi, Mario Ermito pende dalle labbra di Dayane Mello. La modella brasiliana in queste due ultime settimane sembra ancora più isolata all'interno del reality ed Ermito è diventato il suo confidente.

Chi non crede all'amicizia tra Dayane e Mario è Tommaso Zorzi come ha detto nella clip del daytime andata in onda nel giorno dell'epifania e come si può vedere in questo video. "Mario sarà una delle tante vittime del suo cammino e credo che sia il suo iter qui dentro, prende uno poi lo lancia- ha detto Zorzi - un po' un gatto con tanti giochi".

Di parere contrario, ovviamente, sono i diretti interessati "Con lei riesco a confrontarmi in tanti temi, è il mio alter-ego donna. Quella con lei è una conoscenza che voglio proseguire, io sto scoprendo una persona con una grande forza interiore. Mi ci rivedo in lei, siamo due cavalli selvaggi che quando corrono insieme è come se cavalcassimo lo stesso senso di libertà", ha detto Ermito riferendosi alla Mello.

Dayane dal canto suo parlando del nuovo amico ha detto: "Mi sembrava un po' farfallone, ma la sua è una sensibilità grande, è bello essere sulla stessa lunghezza d'onda".