Grande Fratello Vip 5, terza puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna il Grande Fratello Vip 5 con la terza puntata che potrebbe essere ancora più movimentata della precedente: all'orizzonte c'è la squalifica di Fausto Leali.

Dell'anticipazione più importante, infatti, abbiamo già parlato in un articolo precedente: nel pomeriggio un tweet ha annunciato la sospensione del televoto tra Massimiliano Morra e Fausto Leali per un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei due. Cosa significa? Che nonostante manchi l'ufficialità, Fausto Leali verrà espulso dall'edizione per aver rivolto frasi razziste a Enock Barwuah.

Di conseguenza ancora per questa settimana Massimiliano Morra dovrebbe rimanere nella casa più spiata d'Italia ma al Grande Fratello, si sa, non è mai detta l'ultima parola.

Quello che sappiamo al momento con certezza è che anche stasera Tommaso Zorzi saluterà i suoi follower dall'appartamento di Cinecittà: dopo aver fatto preoccupare tutti per la febbre alta, il concorrente è stato fatto rientrare con una nuova terapia medica da seguire. Per sapere tutto quello che succederà basta non mancare all'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, stasera su Canale 5 alle 21:30 e in streaming su MediasetPlay.