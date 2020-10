Grande Fratello Vip 5: televoto sabotato per salvare Adua Del Vesco? Cosa dice il regolamento

Al Grande Fratello Vip 5 è nato anche il caso del televoto apparentemente sabotato per salvare Adua Del Vesco e che non avrebbe rispettato il regolamento in vigore del reality show di Canale 5.

Ieri sera quando si è aperta la busta del televoto del Grande Fratello sui social è scoppiata la rivoluzione, tra Franceska Pepe e Adua Del Vesco il televoto è stato vinto dalla siciliana per una mancia di voti, 17,9 di quest'ultima contro il 17,8 della modella.

La polemica esplosa ha chiamato in causa addirittura il regolamento perchè, a quanto pare, l'attrice siciliana si è salvata dall'eliminazione grazie ai voti dei fan spagnoli, pertanto è stato chiesto l'annullamento del verdetto.

Gli spettatori che seguono il programma su Twitter hanno accusato gli spagnoli di aver falsato il voto, da sabato scorso infatti un nutrito gruppo di abitanti della penisola iberica ha iniziato a votare per Adua, per motivi che sfuggono a chiunque. La vittoria di Adua su Franceska non è andata proprio giù a chi ha modificato la pagina della Spagna presente su Wikipedia, scrivendo: "Nel 2020 la Spagna entra in guerra contro l'Italia per tentare di salvare Adua lacrime di coccodrillo dalla casa del GFVIP".

L’Italia è il paese che amo.#gfvip pic.twitter.com/CfMI5ao2Yw — Beirut che non è in Europa (@jezzlieJ) October 3, 2020

Sul televoto del GFVIP è intervenuto anche il Codacons che nel pomeriggio ha emesso questo comunicato: "Sul giallo del televoto del Grande Fratello Vip il Codacons presenta un esposto all'Autorità per le Comunicazioni, affinché sia aperto un procedimento sul caso accertando i fatti ed eventuali irregolarità a danno degli spettatori. Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco. Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano".

Cosa dice il regolamento in fatto di voto e televoto

Disponibile sul sito del programma e alla pagina 846 di Mediavideo, chiarisce che la limitazione del voto agli italiani maggiorenni si intende solo per il televoto. Per il voto tramite app, sito web, smart Tv o decoder abilitati non sono previste restrizioni di nazionalità o di età. Quindi, con buona pace di tutti, il voto è valido. Il vero giallo del Grande Fratello resta: perché gli spagnoli avranno votato per Adua Del Vesco?