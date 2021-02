Grande Fratello Vip 5, il televoto è bloccato: impossibile scegliere tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Il televoto per decidere chi domani sera uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 5 tra Stefania Orlando o Giulia Salemi è attualmente bloccato: da molte ore un problema tecnico sul sito e sull'app di Mediaset sta impedendo ai fan delle due concorrenti di votare la loro beniamina.

Lunedì sera sono finite al televoto due concorrenti importanti di quest'edizione del Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando e Giulia Salemi, una votazione importante in vista della finale del 1° marzo, ma in queste ore i fan delle due gieffine non riescono a esprimere la propria preferenza sia collegandosi al sito Mediaset che dall'applicazione. Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello si legge: "il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico".

Il problema del televoto è una questione che ha accompagnato l'intera edizione del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini, in principio sono stati i voti provenienti dalla Spagna e dal Brasile che hanno in qualche modo falsato le votazioni, a questi si sono aggiunti gli account fake creati dai fan italiani per contrastare lo strapotere del Brasile. Il Grande Fratello ha preferito non prendere mai posizioni, a differenza di Ballando con le Stelle che preferì sospendere un televoto quando si accorse di alcune anomalie.

Nelle ultime ore i fan di Stefania Orlando e Giulia Salemi si vantano su Twitter di aver creato centinaia di account fake sfruttando le temporary mail, un vero lavoro per alcuni di loro impegnati a votare quasi h24. Questa mole di voti potrebbe aver mandato il sistema in tilt e potrebbe costringere finalmente Il Grande Fratello Vip ha prendere provvedimenti alla vigilia della finale, c'e' da dire che anche in quest'occasione gli autori hanno preferito tergiversare parlando di 'problema tecnico' senza specificare la sua natura.

Mentre molti chiedono la sospensione del televoto in atto in quanto falsato da questa lunga pausa, sembra che per il momento sia ancora valido il servizio di votazione attraverso sms, che ricordiamo è a pagamento