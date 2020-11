Grande Fratello Vip 5 stasera su Canale 5: Francesco Oppini verrà espulso?

Stasera su Canale 5, intorno alle 21:30, torna il Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini non ha svelato ancora se Stefano Bettarini e Giulia Salemi entreranno nella casa più spiata d'Italia ma ha già davanti a sè diverse gatte da pelare, come la richiesta espulsione di Francesco Oppini.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella casa di Cinecittà potrebbero entrare finalmente Stefano Bettarini e Giulia Salemi che da giorni aspettano di varcare la fatidica porta rossa.

Secondo le anticipazioni, nella casa dovrebbero esserci nuove sorprese per i concorrenti e nuove clip per creare nuove dinamiche e nuovi scontri. Su Instagram il Grande Fratello ha annunciato il ritorno di Alvaro, il presunto ex amante di Patrizia De Blank. Al televoto ci sono Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini, i due meno votati saranno automaticamente messi in nomination per la puntata di venerdì prossimo.

Il web si aspetta l'espulsione di Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Paolo Brosio. Il primo ha rivolto parole offensive a Dayane Mello e, nelle ultime ore, anche a Flavia Vento (senza dimenticare il commento su Franceska Pepe), il secondo ha rivelato informazioni sul mondo esterno apprese mentre era uscito momentaneamente dalla casa. Infine Paolo Brosio ha imprecato più volte nei giorni scorsi e, come Andrea, ha dato ai coinquilini informazioni proibite dal regolamento. Il reality show è avvisato: gli spettatori, che ancora non hanno perdonato l'uscita di Guenda, sono sul piede di guerra.