Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma è positiva al Covid

È Selvaggia Roma la new entry del Grande Fratello Vip 5 positiva al Covid: lunedì sera Alfonso Signorini aveva annunciato che i tre nuovi concorrenti non potevano entrare nella casa di Cinecittà perché uno di loro era risultato positivo dopo l'ultimo tampone.

Lunedì, pochi minuti prima dell'inizio della diretta, Alfonso Signorini ha saputo che una delle new entry era positiva al Covid, il conduttore del Grande Fratello Vip ha detto di essere andato nel panico perché improvvisamente gli erano saltati tre blocchi di trasmissione. Alfonso aveva detto ai telespettatori: "Pochi minuti prima di iniziare la trasmissione abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre vip che sarebbe dovuto entrare nella Casa.Ora tutta questa situazione necessita di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni per salvaguardare la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza di chi sta nella Casa".

Il giorno dopo i tre futuri concorrenti, Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini, si erano affrettati a dichiarare di essere risultati negativi al tampone, l'ex fidanzata di 'Lenticchio', parlando con l'Adnkronos, aveva detto: "Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe - aggiungendo - non ho incontrato nessuno e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti".

Oggi si è scoperto che invece era proprio lei la positiva, è stata la stessa Selvaggia Roma a precisarlo: "È arrivato il momento di fare chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid pur avendo una carica virale molto bassa. Mi volevo scusare con la giornalista dell'AdnKronos perché sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Volevo anche tranquillizzarvi che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti, e volevo ringraziarvi tutti, io sto bene. La mia entrata al Gf è stata solo rinviata, non annullata, ovviamente tamponi permettendo".

Alfonso Signorini non ha confermato se venerdì Stefano Bettarini e Giulia Salemi varcheranno la porta di Cinecittà, il conduttore vuole che le new entry siano controllate di nuovo per tutelare la salute dei concorrenti in casa e la sua trasmissione che, in caso di positività di uno dei gieffini, sarebbe costretta a chiudere i battenti.