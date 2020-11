Grande Fratello Vip 5, Salvo Veneziano: "Francesco Oppini salvato io trattato da assassino" (video)

Salvo Veneziano ha accusato Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip 5 di aver salvato ingiustamente Francesco Oppini: il concorrente siciliano nella scorsa edizione era stato cacciato per aver rivolto frasi analoghe a Elisa De Panicis. "Lui è stato assolto io sono stato trattato da assassino", ha scritto sui social.

Ieri sera Salvo Veneziano ha assistito alla diretta del Grande fratello Vip 5 con particolare interesse, uno dei temi trattati lo riguardava da vicino: Francesco Oppini era sotto accusa per delle frasi sessiste, come era successo a lui lo scorso anno.

Nel corso dell'ultima settimana il figlio di Alba Parietti si era lasciato andare ad alcune affermazioni infelici contro Dayane Mello - "se viene a Verona la violentano" - e Flavia Vento - "ti fa venire voglia di ammazzarla di botte". Il telecronista sportivo alla fine di un breve "processo" è stato assolto e come punizione ha avuto la nomination automatica, cosa al quale lo avevano già destinato gli spettatori.

Durante la diretta Salvo ha pubblicato su Instagram un video in cui ha raccontato di aver avuto numerosi messaggi di solidarietà che sottolineavano la disparità di trattamento: "Sto ricevendo tantissimi messaggi e segnalazioni da ragazzi, uomini adulti, donne, che mi dicono 'Ma come mai a te hanno trattato come una pezza da piedi e come un ladro assassino e al signor Oppini non stanno dicendo nulla?'. Allora, nulla contro Oppini, visto che sono un carissimo amico del padre. Un po' meno di Alba Parietti, ma non perché ci sia qualcosa in particolare. Il mio messaggio è per chi conduce questo programma. Dopo un po' uno si rompe i colioni e dice ma allora non è vera sta cosa che siamo tutti uguali. "Iperbole"..."Due pesi e due misure..." Ma ci siamo veramente rotti i colioni. Però la ruota gira e io sto aspettando: la bottiglia di Champagne ce l'ho nel frigo. Le leggi non sono uguali per tutti, ci sono figli e figliastri. Ripeto: niente contro Oppini, però il conduttore si dovrebbe dare una bella svegliata. Troppe particolarità. Quando poi arriveremo tutti al traguardo, stapperò la bottiglia".

Subito dopo la fine del programma Salvo Veneziano ha pubblicato un nuovo post in cui si è scagliato contro Alfonso Signorini: "Questo è offendere la mia persona come padre e marito... Quindi lui non è stato eliminato xchè loro hanno visto che lui FUORI È UN BRAVO RAGAZZO E SI COMPORTA BENE ...quindi io fuori ero e sono un assassino.... Signorini sei una capraaaa:"

Nella scorsa edizione Salvo Veneziano fu espulso dal gioco e i concorrenti che avevano riso alle sue battute furono mandati in un centro ad ascoltare storie di donne vittime di violenza, per Francesco Oppini hanno "garantito" la fidanzata Cristina e Alba Parietti.