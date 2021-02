Grande Fratello Vip 5, il primo bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Primo bacio a stampo tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: ieri sera durate la serata di San Valentino tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è arrivato il gesto che potrebbe mettere fine alla relazione tra l'attrice siciliana e il fidanzato Giuliano.

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zenga ha detto che Rosalinda Cannavò corrispondeva al suo ideale di donna, nonostante Alfonso Signorini provasse a spingerlo tra le braccia di Dayane Mello.

Nonostante i due concorrenti si siano nominati più volte, in molti avevano capito che tra loro c'era quella complicità che poteva essere il preludio a una storia d'amore.

Ieri, nel giorno di San Valentino, tra Andrea e Rosalinda sono scattate le prime coccole e subito dopo un bacio a stampo, seguito da un momento d'imbarazzo della Cannavò che ha infilato la testa sotto le lenzuola, come si può vedere in questo video.

I due ragazzi sono stati interrotti dal resto dei concorrenti che, avvisati da Dayane, sono entrati tutti nella stanza arancione per godersi lo spettacolo. La Mello e Zorzi si sono sdraiati sul letto vicino armati di pop corn manco fossero al cinema.

Nel frattempo sono giorni che Giuliano Condorelli ha preferito silenziare il suo account Instagram per evitare di ricevere commenti sulla situazione che si è creata nella casa. Alcune settimane fa Giuliano era andato al Grande fratello per ribadire il suo amore per Rosalinda dandole le chiavi di casa sua, un incontro che si era concluso con "ti voglio bene" da parte di Rosalinda che molti avevano considerato un punto di non ritorno nella relazione tra i due.