Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leo: l'abbraccio che scioglie il cuore (video)

Pierpaolo Pretelli e il figlio Leo hanno intenerito gli spettatori della finale del Grande Fratello Vip 5: il secondo classificato del reality conclusosi ieri sera ha potuto riabbracciare il piccolo Leo dopo sei mesi, un momento che ha emozionato il pubblico.

Nella puntata finale del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha preparato una serata ricca di emozioni, sia per i suoi 5 finalisti che per il pubblico a casa. Prima dei verdetti dei vari televoti, che da sempre caratterizzano l'ultima puntata del reality, ogni vippone ha incontrato qualcuno della sua famiglia e ha potuto riabbracciarlo, abbracci veri in quanto si trattava di congiunti. Così Pierpaolo Petrelli che fuori dalla porta rossa ha trovato il piccolo Leo, come potete vedere in questo video.

Quando Alfonso Signorini gli ha annunciato che c'era una tenera sorpresa per lui Pierpaolo è corso sulla passarella situata all'esterno della casa di Cinecittà. L'ex velino quando ha visto Leo è scoppiato a piangere e gli ha detto "Ciao amore mio come stai?". Leo con una dolcezza infinita lo ha preso per mano è lo ha portato verso una macchinina e un palloncino a forma di stella chiedendogli di giocare. Pierpaolo, dopo 6 mesi, aveva solo voglia di baciarlo ed abbracciarlo "Mi dai un bacio grande grande", poi guardandolo meglio gli ha detto "Sei diventato un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?". Leo gli ha fatto cenno di si con la testa e gli ha risposto "Tantissimo".

Leo è stato accompagnato dalla mamma Ariadna Romero che gli ha consegnato un palloncino a forma di cuore che il piccolo ha dato al padre. Da notare l'atteggiamento dell'attrice cubana che per tutto il tempo si è tenuta in disparte, nonostante gli inviti di Alfonso Signorini a cui ha risposto con grande classe "È il loro momento".

Quando il conduttore gli ha chiesto quanta voglia aveva di rivedere il figlio, Pierpaolo ha risposto "lo sognavo". Poi Petrelli è dovuto rientrare nella casa, Leo ha provato a seguirlo ma naturalmente non poteva, tanto che Alfonso lo ha prenotato per un lontano Grande Fratello Vip 20. Un momento talmente emozionante che quando Pierpaolo è entrato nella casa Tommaso Zorzi gli è andato incontro dicendogli: "ho pianto tutto il tempo, come un vitello". Un sentimento condiviso da tutti gli utenti di Twitter che hanno vissuto le emozioni di Pierpaolo e le hanno raccontate sui social.