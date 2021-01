Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli incontra mamma Margherita: "ricorda che tuo figlio ti guarda"

Dopo il messaggio di Capodanno la mamma di Pierpaolo Pretelli ha incontrato il figlio nella glass room del Grande Fratello Vip 5: la signora lo ha invitato a moderare le effusioni con Giulia Salemi ricordandogli che ha un figlio che lo segue da casa.

La notte di Capodanno il messaggio di mamma Margherita a Pierpaolo Pretelli era stato abbastanza chiaro: niente auguri ma un invito a vivere il reality con spensieratezza, senza legami, perché rappresenta una grande opportunità per la sua carriera. "È un gioco e non devi sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi quindi riprendi il tuo cammino e riprendi le tue ali", aveva detto lasciando amareggiato l'ex velino.

Ieri la signora Margherita si è presentata nella glass room per spiegare e in parte ribadire il suo pensiero, come si vede in questo video. La signora seduta su uno sgabello per la frattura al malleolo e intimidita dalle telecamere ha spiegato al figlio il l suo messaggio di Capodanno: "sono venuta per il bene di mamma, ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L'unico momento per parlare era quella volta, sai che non ci possiamo sentire per telefono e ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare".

Pierpaolo ha risposto alla mamma ricordandole che ha trent'anni e sottolineando di non aver mai passato i limiti: "Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos'è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent'anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui".

Prima d'incontrare la mamma di Pierpaolo l'ex velino e Giulia erano stati chiamati nel confessionale dove avevano ribadito che il sentimento che sta nascendo tra loro è reale: "tutte quelle che erano le mie titubanze, incertezze hanno trovato risoluzione. Io ero impaurita perché non avevo voglia di soffrire, non volevo essere la seconda scelta, siamo partiti da amici, ci capiamo, non ci giudichiamo", ha detto Giulia.