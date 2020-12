Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli diviso tra Giulia Salemi e i sentimenti per Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli continua a cercare l'amore (o qualcosa di simile) al Grande Fratello Vip 5: dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci, il concorrente non ha perso tempo e ha cominciato ad approfondire l'amicizia con Giulia Salemi, ma nei suoi piani è rispuntata Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli l'ha detto anche nella scorsa puntata: la sorpresa che la sua ex, Ariadna Romero, gli ha riservato qualche settimana fa non era neppure lontanamente immaginabile. E la cosa lo ha parecchio destabilizzato, soprattutto in un momento delicato che lo vedeva sempre più vicino a Giulia Salemi. Diventati in poco tempo la possibile coppia preferita da tanti spettatori all'interno della casa di Cinecittà, i #prelemi, come li chiamano i fan, stanno vivendo un rapporto di alti e bassi dovuti proprio ai tanti ripensamenti di lui.

La solita Stefania Orlando è riuscita a far aprire Pierpaolo Pretelli sull'argomento, come si vede nella clip integrale, e il gieffino le ha confessato: "Può essere anche che l'abbia idealizzata ma finché non trovo una persona che mi accetta e mi capisce per quello che sono non lo posso capire. Le ho detto che ero ancora innamorato di lei, ha cambiato espressione. Le ho detto i miei errori, mi sono aperto. Le ho fatto capire che ci avrei riprovato".

Allo stesso tempo, però, Pretelli è stato chiaro nel ribadire anche un'altra cosa, a dire il vero piuttosto chiara: non intende precludersi quanto di bello l'avventura del Grande Fratello Vip 5 può offrire, anche in campo sentimentale.