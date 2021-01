Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo il colloquio con la psicologa

Serata difficile per Pierpaolo Pretelli dopo il colloquio con la psicologa del Grande Fratello Vip 5 sui suoi reali sentimenti per Giulia Salemi: "lei li considera un gesto d'istinto" ha detto il concorrente riferendosi ai colloqui avuti nel confessionale.

L'atmosfera nella casa più spiata d'Italia si fa sempre più pesante e sono soprattutto i concorrenti chiusi nella casa di Cinecittà da settembre a farne le spese. Dopo la crisi di Maria Teresa Ruta ieri è toccato a Pierpaolo Pretelli vivere una giornata d'angoscia, stato d'animo scatenato dal colloquio con Piera, la psicologa del Grande Fratello.

All'interno del confessionale Pierpaolo ha parlato della sua relazione con Giulia Salemi e i segnali negativi arrivati dalla famiglia, in particolare da mamma Margherita e dal fratello. Stando a quanto ha raccontato Pierpaolo a Giulia e ad Andrea Zelletta la psicologa ritiene che dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci lui si sarebbe avvicinato all'influencer di origini persiane solo per "un istinto animale". Gli sarebbe stato mostrato anche il video in cui dava un bacio a stampo alla Gregoraci quando quest'ultima ha deciso di abbandonare la casa.

Giulia e Pierpaolo si sono chiusi nella sauna e l'ex velino raccontando il colloquio con Piera ha detto "Secondo lei il mio è stato un gesto d'istinto che va accettato per quello che è. A parere di... Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato di istinto, quindi non proprio da uomo, ma di istinto più necessario, capisci a me. Nel senso oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui. Quello che mi chiedo è che avremmo forse dovuto aspettare ancora un po' per dare del bene al rapporto che abbiamo. Anche per dar modo di capire alla famiglia. Non metto in mezzo il parere del pubblico che lascia il tempo che trova".

Nel lungo colloquio avuto tra i due Pierpaolo ha ribadito di soffrire la mancanza del figlio Leo e poi riferendosi a Giulia, ha detto: "per me sei tu il mio montepremi. Non riuscivo neanche a dormire, avevo perso le energie. Se venivi in camera non mi disturbavi, anzi mi faceva piacere. Io il passato non lo considero proprio. Io non ho dubbi su di noi" ha puntualizzato ricordando la sua pseudo relazione con la Gregoraci.

Giulia ha rasserenato Pierpaolo sui suoi sentimenti: "quando mi chiedono in confessionale 'Pierpaolo è uomo?' Io dico 'E' uomo, lui mi dà tutte sicurezze di cui ho bisogno'. A me se non cambi idea, sei lineare e mi dai tutte le certezze di cui ho bisogno a me basti tu. Però se ti vedo traballare io crollo".