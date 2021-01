Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e il duro attacco dei fan: "non è Uomini e Donne"

Un aereo dei fan ha rischiato di rovinare l'ultimo giorno dell'anno a Pierpaolo Pretelli: sulla casa del Grande Fratello Vip 5 un messaggio dei fan gli ha ricordato di non essere a Uomini e Donne. Il significato? Da ricercare nell'avvicinamento dell'ex velino a Giulia Salemi, che non è piaciuto a chi ancora sogna di vederlo in coppia con Elisabetta Gregoraci.

Non c'è pace per Pierpaolo Pretelli, l'ex velino dopo due mesi passati a cercare di superare i paletti imposti da Elisabetta Gregoraci si è avvicinato a Giulia Salemi con la quale ha passato una notte di passione in piscina. Pierpaolo, che stasera sarà il boylesque di Giulia e Samantha de Grenet, ha ricevuto nella giornata di oggi l'unico aereo negativo di quest'edizione del Grande Fratello VIP 5.

I mittenti di questa trovata sono stati i suoi fan, anzi i fan della coppia Elisabetta Gregoraci-Pierpaolo Pretelli, che non si arrendono all'idea che i loro beniamini non sono stati e non saranno mai uniti.

Questo gruppo di persone, dopo l'avvicinamento dell'ex velino a Giulia Salemi, ha aperto una raccolta fondi spendendo circa 1400 euro per far volare sulla casa di Cinecittà un aereo con la scritta "PP déjà-vu, non è UeD. Adios. Ex fan", Pretelli dopo un attimo di esitazione ha urlato "Addio è stato un piacere", come potete vedere in questo video.

Il messaggio dei fan era contro Pierpaolo che in pochi giorni avrebbe dimenticato Elisabetta facendo spazio nel suo cuore a Giulia Salemi. Pretelli si è anche interrogato sul motivo di tanto astio da parte dei fan ipotizzando che possa essere colpa della Gregoraci "Vorrei sapere quello che sta facendo Elisabetta. Lei lo sapeva che non c'era nulla ma quando arrivavano gli aerei mi abbracciava per fare continuare a fare sognare i nostri fan. Magari fuori sta mettendo post o storie su di noi". L'ipotesi di Pierpaolo è stata subito respinta da Giulia che ha detto "non mi sembra il tipo". Anche Andrea Zelletta ha parlato a favore della Gregoraci "ti abbracciava perché comunque le faceva piacere, ma quando provavi a darle un bacetto si spostava",

Circa un'ora dopo è arrivato un nuovo aereo - come potete vedere nel video - che inneggiava alla nuova coppia che si sta formando nella casa "noi vi percepiamo" c'era scritto sullo striscione firmato dai #prelemi, il messaggio dei fan dei due gieffini ha rincuorato Pierpaolo che è corso tra le braccia di Giulia.