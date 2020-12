Grande Fratello Vip 5: tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi notte di passione in piscina

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno trascorso una notte di passione, almeno apparentemente, nella piscina del Grande Fratello Vip 5: tra i due sembra essere nato qualcosa e dopo più di cento giorni il reality potrebbe aver trovato la sua prima coppia.

Dopo due mesi passati inutilmente a tentare di abbattere i paletti messi da Elisabetta Gregoraci, l'"amico speciale" sembra aver trovato la felicità tra le braccia di Giulia Salemi. Ieri la concorrente di origini persiane e Pier Paolo Pretelli, dopo le prove di ballo per la sera del 31 dicembre, si sono tuffati nella piscina della casa di Cinecittà, i due si sono subito avvicinati e sono rimasti avvinghiati per circa trenta minuti con la regia fissa a riprendere ogni minimo gesto tra i due, come potete vedere in questo video.

Baci, coccole e momenti di grandi intimità hanno caratterizzato il bagno dei due gieffini che ben presto sono stati lasciato soli nella vasca. La coppia su cui nessuno puntava, compreso Alfonso Signorini, sembra quindi essersi formata. Dopo il bagno in piscina i due si sono infilati nella due vasche della casa per rilassarsi e spegnere i bollori, evidenziati dai social che hanno notato l'erezione di Pretelli appena uscito dalla piscina.

"Sono combattuta tra l'istinto e la testa" ha sussurrato Giulia a Pierpaolo, la Salemi quando è entrata nella casa ha dichiarato di non voler fare lo stesso percorso del precedente Grande Fratello, quando per rincorrere Francesco Monte si era completamente annullata e rovinata il reality, come lei stessa ha ammesso all'inizio di questa sua nuova avventura. I due sono rimasti in piedi fino a tarda notte, stamattina infatti Cecilia Capriotti si è lamentata che Giulia si sia messa a letto intorno alle quattro svegliando molti dei suo compagni di stanza.