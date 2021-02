Grande Fratello Vip 5, Neymar sostiene Dayane Mello

Anche Neymar voterà per Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5: in un'edizione in cui il Brasile sta condizionando il televoto, anche il campione del PSG si schiera con la modella brasiliana.

Neymar, in vista della finale del Grande Fratello Vip 5, si schiera dalla parte di Dayane Mello: il campione del Paris Saint-Germain ha infatti commentato un post su Instagram non lasciando spazio a ulteriori dubbi.

Il Grande Fratello Vip 5 verrà ricordata come l'edizione più lunga della storia ma anche come quella della guerra tra Italia e Brasile, con i sudamericani mobilitati per far vincere la loro connazionale Dayane Mello. L'incapacità della produzione, di far rispettare il regolamento permettendo i voti dall'estero e la creazione di account fake sta falsando le regole del gioco tanto che il penultimo televoto, quello che vedeva in gara Stefania Orlando e Giulia Salemi, è stato bloccato per 48 ore creando una serie di dubbi sulla sua validità.

In questi giorni l'account del sito di entertainment brasiliano Hugo Gloss, con quasi diciotto milioni di follower su Instagram, ha chiesto ancora una volta di sostenere Dayane e ha fatto sapere che gli italiani, per vendicarsi, stanno provando a influenzare il televoto della versione brasiliana del Grande Fratello. Secondo questa pagina gli italiani starebbero votando Karol Conka, accusato di sessismo e xenofobia, cercando di mandare a casa il concorrente Gil del Vigor. Una lotta impari visto il numero di voti che riescono a generare i brasiliani.

Tra i commenti che sono apparsi sotto il post dell'account c'è stato anche quello di Neymar, la controversa stella del PSG (che alcuni anni fa è stato accusato di evasione fiscale per circa 16 milioni di euro). Il giocatore ha scritto "Oops! Vogliono la guerra? Allora andiamo avanti! Cominciamo ordinando una pizza al pollo con catupiry che in Italia non hanno", un altro capitolo di questa stupida guerra che, fortunatamente, lunedì finirà.