Grande Fratello Vip 5, Natalia Paragoni diffida il reality: la reazione di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip 5 ad affrontare l'argomento del suo presunto tradimento: la fidanzata di Andrea Zelletta non si è presentata in studio per parlare con il gieffino nonostante l'invito di Alfonso Signorini.

Per spiegare quanto è successo nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 bisogna fare un passo indietro e tornare al giorno di Natale quando ai vipponi sono stati consegnati i doni di parenti e fidanzati. Andrea Zelletta aveva ricevuto uno strano regalo da Natalia: un campioncino di profumo e un elastico per capelli messi nella scatola dell'anello con un biglietto di accompagnamento criptico "Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza".

Nella penultima puntata del reality l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata in studio per un chiarimento ma, quella sera stessa, sono state mostrate le immagini di Dayane Mello che riportava un chiacchiericcio appreso prima di entrare nella casa di Cinecittà, ovvero che Natalia avrebbe tradito Andrea la scorsa estate con il figlio di un noto imprenditore italiano. Nonostante la smentita di Natalia nei giorni successivi Andrea è caduto in una forte crisi e ieri Alfonso Signorini lo ha chiamato nella Mistery Room per un chiarimento, come potete vedere in questo video.

"Questa sera il Grande Fratello ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi - ha esordito Alfonso - Purtroppo lei, non ce l'aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito e questa sera non è voluta venire qua a parlarti. Ma ti dico un'altra cosa, ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa non corrisponde al vero".

Andrea Zelleta dopo aver appreso della decisione della fidanzata ha ribadito di fidarsi di Natalia: "Mi fido ciecamente di lei. Mi hanno detto robe dettagliate che mi hanno fatto male. Mi hanno ferito queste cose non vere sulla mia fidanzata. Riflettendoci, vale la pena credere in lei". Subito dopo è arrivata la strana dichiarazione di Signorini che ha lasciato di stucco molti spettatori, il conduttore ha quasi invitato Zelletta a lasciare il programma: "Non vogliamo vederti tormentato. Se tu avessi qualche dubbio che ti attanaglia, sappi che la porta del Grande Fratello è sempre aperta, se vuoi uscire dal gioco". Ma Andrea non molla, resta nel reality, per chiarire con Natalia c'è tempo.