Grande Fratello Vip 5, Morgan non ci sarà nonostante la grossa somma di denaro offerta?

Morgan ha scelto di non partecipare al Grande Fratello Vip 5: il cantante avrebbe rifiutato di entrare nel cast del reality nonostante la grossa somma di denaro offertagli dalla produzione, stando all'indiscrezione del settimanale Oggi.

Lunedì scorso è uscita la lista ufficiale del cast del Grande Fratello Vip 5, subito dopo sono iniziati a girare i nomi di alcuni Vip che avrebbero rifiutato di partecipare al reality, come Andrea Iannone, in attesa della sentenza del TAS di Losanna per un sospetto caso di doping. Secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi anche Morgan avrebbe potuto partecipare al reality. Il cantante milanese, orfano di Bugo, avrebbe ricevuto una notevole offerta economica da parte della produzione del programma.

Il rifiuto di Morgan avrà spiazzato Alfonso Signorini che commentando il suo cast aveva parlato solo dei no ricevuti da Iannone e da Giulio Berruti.

Il reality, pronto a partire lunedì 14 settembre 2020 nella prima serata di Canale 5, sarà condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che come opinionisti avrà accanto Pupo, che lo accompagnerà dunque per la seconda volta, e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Canale 5 infatti ha confermato la formula dell'edizione 4, dunque il pubblico potrà trascorrere il lunedì e il venerdì sera in compagnia del reality.