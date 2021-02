Grande Fratello Vip 5, Massimilano Morra contro Rosalinda Cannavò: "procedo legalmente"

Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 Massimiliano Morra ha deciso di procedere per vie legali contro Rosalinda Cannavò per aver detto che è gay.

Massimiliano Morra ha deciso di procedere legalmente contro Rosalinda Cannavò: l'attrice siciliana infatti, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ha confermato che il suo collega le aveva rivelato di essere gay.

Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò, allora Adua Del Vesco, sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5 come ex fidanzati. Nelle prime puntate del programma si è scoperto che la loro relazione era stata creata ad arte per promuovere le fiction in cui partecipavano, subito dopo Rosalinda aveva confessato ad alcune coinquiline che Massimiliano sarebbe gay, affermazione poi smentita ma confermata da Tommaso Zorzi durante una nomination "nomino Adua perchè anche a me in albergo ha detto che Massimiliano era gay".

L'influencer milanese era stato accusato di mentire ma venerdì la verità è venuta a galla. Quando Rosalinda è arrivata in studio, dopo l'eliminazione dal televoto, Morra le ha chiesto conto di quelle affermazioni e la Cannavò è stata chiarissima: "Era quello che io sapevo, detto anche da te". Un'affermazione che ha lasciato interdetto lo stesso conduttore che le ha chiesto "A te risultava che lui fosse gay?" e Rosalinda sempre più decisa "Sì, a me risultava così". "Io non ti ho mai detto di essere gay. Forse te lo sei immaginato", le ha risposto Massimiliano visibilmente irritato.

Sabato Massimiliano Morra attraverso Instagram ha fatto sapere che ha deciso di adire le vie legali contro la Cannavò: "Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente". Rosalinda nel frattempo si consola tra le braccia di Andrea Zenga, in attesa di chiarire la situazione con Giuliano Condorelli, quello che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti il suo ex fidanzato.