Grande Fratello Vip 5, tra Mario Ermito e Giacomo Urtis c'è del tenero?

Giacomo Urtis e Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5 erano qualcosa di più che amici? Il gustoso gossip è stato lanciato dal giornalista Franco Alajmo e dall'influencer napoletana Deianira Marzano, poi ci ha pensato Pomeriggio 5 a gettare parecchia benzina sul fuoco.

Martedì nel corso di Mattino 5 la conduttrice Federica Panicucci ha parlato dell'ultima diretta del GF Vip 5, in studio c'era il famoso paparazzo Andrea Franco Alajmo che ha dichiarato "C'è un gossip nuovo. Una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest'anno. Vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda!".

Ieri a Pomeriggio 5 era ospite Giacomo Urtis, Barbara D'Urso rivolgendosi al chirurgo estetico ha detto: "A me hanno detto che è successa una cosa choc. Ossia che Mario che è stato eliminato, ha detto che viene a vivere da te. La sapevi questa cosa?", riferendosi a quanto detto da Ermito subito dopo essere stato eliminato dal reality.

Urtis ha risposto: "Sì che lo sapevo. Mario è un ragazzo davvero molto affettuoso. Anche quando sono uscito ha detto che gli mancavo tanto. So che non ha casa a Roma e l'ho invitato. Lui comunque scriveva pure a Sonia Lorenzini. Davvero non ha casa qui e gli ho detto che l'ospitavo piccolo cucciolo".

In collegamento era presente Francesco Fredella che ha pressato Urtis raccontando che un paparazzo li ha seguiti "In realtà ci risulta che loro si siano rivisti. Giacomo Urtis e Mario si sarebbero incontrati. Perché pare che dei fotografi li abbiano pedinati. Dai Giacomo devi dire la verità, dillo che vi siete già visti, dicci la verità. Non devi mentire".

Sonia Lorenzini, anche lei presente in studio, ha detto: "Giacomo c'è qualcosa che ci vuoi dire? Comunque Barbara, loro due nel nostro hotel non c'erano".

Poco dopo l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto nelle storie di Instagram: "Avete presente la cosa di quei due giocatori del GF e delle loro effusioni? Adesso vi dico tutto. Sì ragazzi avete proprio indovinato. La coppia è quella formata da Mario Ermito e Giacomo Urtis. Io già lo sapevo da giorni. Questo perché me l'ha detto Urtis, mi ha rivelato che nella casa c'è stato un feeling, un certo affetto. Quindi caro Mario Ermito è inutile che poi in tv fai il timido. Come mai tu Mario Ermito ho saputo che nella casa ti ficcavi nel letto di Giacomo e adesso dici che ti trasferisci a casa sua perché non hai un tetto tuo. Ma tutto apposto?!".