Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis su Elisabetta Gregoraci: "I ragazzi l'hanno idealizzata"

Elisabetta Gregoraci è stata idealizzata dai ragazzi per il suo nome: a dirlo è Giacomo Urtis che chiacchierando con le altre donne del Grande Fratello Vip 5 ha detto: 'una Gregoraci fuori dalla casa fa sempre comodo"

Ieri sera da un complimento di Elisabetta Gregoraci ad Andrea Zelletta è nato un litigio tra lo stesso ex tronista, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Il modo in cui i tre ragazzi pendono completamente dalle labbra della ex moglie di Briatore è stato al centro di una discussione nella stanza blu. Stefania Orlando ha detto che tutte loro dovrebbero prendere esempio dalla Gregoraci: "È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta, dovremmo tutte prendere esempio". La Orlando e Maria Teresa Ruta hanno parlato di carisma, mentre Selvaggia Roma ha detto "Ma quale carisma! Allora io sono Penelope Cruz!". Giulia Salemi, per evitare clip nella puntata di oggi, ha detto "al limite parlo dopo la diretta di domani".

Nel discorso è intervenuto anche Giacomo Urtis, ospite della casa in attesa di conoscere il suo futuro. "È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei". Il chirurgo estetico ha poi raccontato un episodio che lo ha stupito: "Elisabetta mi ha detto che farà da madrina al figlio, io pensavo che la ragazza di Zelletta fosse incinta, invece si parlava di un figlio che non c'è". Per Giacomo i ragazzi in questo modo sperano di sfruttare le conoscenze fuori della casa perchè: "Una Gregoraci fuori dalla casa fa sempre comodo".

Stefania Orlando è d'accordo con Urtis: "se ci fosse stata Belen Rodriguez sarebbe stato lo stesso, i ragazzi l'avrebbero idealizzata. Loro sono personaggi che occupano le copertine dei giornali, sono delle celebrities".