Grande Fratello Vip 5, il fratello di Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò dopo il bacio con Andrea Zenga

Il fratello di Dayane Mello, dopo il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ha accusato la giovane attrice siciliana di avere solo approfittato dell'amicizia con sua sorella. Forse anche lui aveva sperato che tra le due ragazze potesse esserci qualcosa di più?

Da domenica sera l'hashtag #rosmello sembra essersi trasformato in #exRosmello: dopo cinque mesi in cui i fan avevano fantastico sulla presunta storia d'amore tra Rosalinda e Dayane, il bacio tra la siciliana e Andrea Zenga ha un po' spento ogni speranza. La Cannavò è considerata una sorta di traditrice, tanto che ieri sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato anche un aereo con uno striscione su cui si leggeva "D. sei l'unica certezza, siamo solo con te. Ex Rosmello".

Oggi a sorpresa è arrivato anche un messaggio di Juliano Mello, fratello maggiore di Dayane, contro la giovane siciliana. Nelle sue storie di Instagram infatti si legge: "Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda stia approfittando di mia sorella. Lei ha il cuore puro, non lo merita", nel post ha inserito anche l'emoticon di un clown. Nonostante solo pochi giorni fa lo stesso Juliano avesse ringraziato Rosalinda per il sostegno che aveva dato a Dayane dopo la morte del fratello minore Lucas.