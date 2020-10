Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe attacca Andrea Zelletta, Pupo interviene: "Bugiarda e cattivo esempio"

Ieri sera Franceska Pepe ha attaccato Andrea Zelletta dagli studi del Grande Fratello Vip 5: l'ex concorrente lo ha saluto dandogli del 'comodino'. Durante il litigio tra i due si è intromesso Pupo che ha accusato Franceska di non essere un buon esempio.

Franceska Pepe riesce a movimentare la casa del Grande Fratello anche dopo essere stata eliminata. Durante la sua permanenza a Cinecittà la modella è riuscita a far arrabbiare tutti i concorrenti con una precisione chirurgica e ci è riuscita anche ieri sera come ospite di Alfonso Signorini. Franceska ha chiesto subito di salutare Andrea Zelletta e appena Signorini le ha fatto sapere che i 'vipponi' potevano ascoltarla ha detto: "Innanzitutto volevo salutare il comodino Andrea. Ciao comodino!".

La questione dei comodini tiene banco nella casa del Grande Fratello Vip da qualche giorno, esattamente da quando l'ex tronista ha letto un commento sui social che lo definiva tale. Andrea, che ha un carattere suscettibile ed è sensibile all'argomento, si è alterato dicendole: "Sei una gran maleducata. La settimana scorsa ti sei esposta con una frase terribile. Sei malvagia e inutile. Una persona come te neanche la guardo. Se la vedo, la schifo. Stai zitta, sfigata. I tuoi genitori te ne hanno date poche", quest'ultima frase è stata molto attaccata sui social che nello scontro hanno appoggiato Franceska.

Poco dopo, quando il collegamento dallo studio è stato staccato, Andrea ha continuato a inveire contro la Pepe: "Io devo uscire come comodino? Per questa sfigata qua? Non me l'ha mai detto in faccia. Devo passare io per comodino quando mi espongo sempre. Deve portare rispetto", poi non ha retto la tensione ed è scoppiato a piangere.

Nel frattempo nello studio Pupo rimproverava Franceska accusandola di non essere di buon esempio: "Non è un bell'esempio, lo dico con grande affetto", sostenendo che la Pepe non è un buon modello per chi vuole entrare nel mondo dello spettacolo. Pupo poi l'ha provocata, chiedendole come sia andata la storia con Sgarbi, riferendosi al presunto flirt tra l'ex gieffina e il critico d'arte, e ha chiuso definendola: "Una bugiarda e anche fastidiosa".