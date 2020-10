Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, lite da Barbara D'Urso: “Mi fai schifo"

Lite tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso: la concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è scontrata con il critico d'arte, che sostiene che tra i due ci sia stato più di un bacio.

Franceska Pepe, ospite per la prima volta di Barbara D'Urso dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 5, si è scontrata in maniera veemente con Vittorio Sgarbi. Nel salotto di Live i due hanno usato toni molto alti. La modella è entrata nella casa di Cinecittà anche grazie al gossip che l'ha descritta come una breve fiamma di Sgarbi, all'interno del reality Francescka aveva già smentito questo episodio cosa che aveva fatto infuriare Vittorio, da qui il faccia a faccia nel programma serale di Canale 5, che potete vedere in questo video.

Vittorio aveva raccontato che i due si erano incontrati durante una mostra d'arte e avevano avuto un momento d'intimità dietro a una parete.

Ieri sera parlare per prima è stata Franceska Pepe che ha smentito la versione del critico: "non credo si possa dire che abbiamo avuto una storia. A Sanremo ci sono degli eventi e lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso dei suoi eventi. Non ho neanche mai baciato Vittorio Sgarbi, quindi vorrei sapere da lui cosa sarebbe successo". Lui ha confermato la sua versione "La cosa più interessante è che lei cercò di rimuovere la cosa e invece, grazie a questa cosa, è andata al Grande Fratello". Sgarbi ha ricordato ancora una volta l'incontro: "Mentre camminavamo alla ricerca dei quadri io ho abbandonato la mostra, ci siamo trovati in una particolare intimità, sei tu che hai detto che sei stata con me per sette ore, mi fai schifo". A questo la modella ha risposto "Sei tu che mi fai schifo".

Vittorio Sgarbi naturalmente, come nel suo personaggio, ha iniziato a scaldarsi, "Sei stata con me in un bagno per un quarto d'ora, abbiamo un testimone. Perché vuoi litigare con me? Sei stata insieme a me sette ore. Non puoi negare di essere stata dietro una porta con me e quello che è accaduto lo sappiamo solo io e te e non mi interessa che sia quello che tu vuoi o che non vuoi". La Pepe non ha desistito e ha ribattuto: "Se ti sei arrabbiato perché non te l'ho data puoi dirlo". "Non te l'ho mai chiesta non mi piaci, tu me lo hai chiesto e non te l'ho dato io - ribadisce Sgarbi che poi con la sua solita classe afferma - La verità è che ti ho baciata e mi hai anche toccato l'uccello [...] Tra noi non è successo nulla perché mi fai schifo".